Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт возраст предка коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт возраст предка коронавируса
Фото: Reuters
Предок коронавируса стал самостоятельным не менее 40 лет назад. Об этом сообщается в исследовании британских биологов, опубликованном в журнале Nature Microbiology.
В результате сравнения генома «родственников» SARS-CoV-2 ученые выяснили, что предполагаемый предок современного коронавируса отошел от генеалогического древа эволюции вирусов несколько десятилетий назад. В частности, проанализировав родственную SARS-CoV-2 группу вирусов RaTG13, специалисты выяснили, что их предок стал независимым в промежуток между 1948 и 1982 годами.
Новое исследование опровергает ранние предположения о том, что возбудитель COVID-19 мог появиться недавно. При этом до сих пор неизвестно, какую роль в формировании коронавируса нового типа сыграл обмен генетическим материалом между другими типами вирусов.
Биологи сделали вывод, что родственник коронавируса мог распространяться на территории Южного Китая и поражать подковоносых летучих мышей на протяжении последних 50 лет. Вирусы имели особую структуру, которая позволяла им прикрепляться к рецепторам на поверхности клеток животных. Для ученых стало очевидно, что свои ключевые особенности SARS-CoV-2 приобрел относительно давно. Универсальные свойства коронавируса позволили ему беспрепятственно распространяться между целыми рядами клеток млекопитающих.
В заключении исследования говорится, что подобные современному коронавирусу возбудители заболеваний могут распространяться и вызывать новые вспышки смертельных инфекций. Ключом к решению проблемы является изучение существующих коронавирусов и своевременное предупреждение новых пандемий.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Трамп предложил перенести президентские выборы Трамп предложил перенести президентские выборы Раскрыты последствия захвата России борщевиком Раскрыты последствия захвата России борщевиком
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву
Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву
Дачников ограничили в туалетах
Дачников ограничили в туалетах
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение