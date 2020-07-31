Искусственный интеллект вывел формулу идеальных отношений

Международная группа ученых при помощи искусственного интеллекта разработала формулу идеальных отношений. Главным фактором стала уверенность в преданности партнера, сообщается на Pnas.org.

Исследователи изучили более 11 000 пар, чтобы найти факторы, которые смогут «предсказать» счастливые отношения с партнером. Для своей работы ученые впервые в истории использовали метод машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы учитывать максимально возможные комбинации критериев.

В результате исследования выяснилось, что преданность, признательность и сексуальное удовлетворение — практически половина наиболее важных факторов для отношений. Кроме них значительно влияют на общение партнеров и личные качества каждого из них. Особенно значимыми для будущего пары стали «удовлетворенность жизнью», «негативная эмоциональность», «депрессия», «невротическая привязанность» и «тревожно-избегающая привязанность».

«Удовлетворенность романтическими отношениями влияет на здоровье, благополучие и производительность. Однако исследования факторов качества отношений нередко ограничены объемом и проводятся в отдельных лабораториях», — отметила один из авторов работы сказала Саманта Джоэл.

Ученые доказали, что удовлетворенность романтическими отношениями не зависит только от определенных качеств партнера. При этом выбор возлюбленного продолжает сохранять свое значение.