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Искусственный интеллект создал формулу идеальных романтических отношений 

Мир24 и ещё 1 17 минут назад
Искусственный интеллект вывел формулу идеальных отношений
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Международная группа ученых при помощи искусственного интеллекта разработала формулу идеальных отношений. Главным фактором стала уверенность в преданности партнера, сообщается на Pnas.org.
Исследователи изучили более 11 000 пар, чтобы найти факторы, которые смогут «предсказать» счастливые отношения с партнером. Для своей работы ученые впервые в истории использовали метод машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы учитывать максимально возможные комбинации критериев.
В результате исследования выяснилось, что преданность, признательность и сексуальное удовлетворение — практически половина наиболее важных факторов для отношений. Кроме них значительно влияют на общение партнеров и личные качества каждого из них. Особенно значимыми для будущего пары стали «удовлетворенность жизнью», «негативная эмоциональность», «депрессия», «невротическая привязанность» и «тревожно-избегающая привязанность».

«Удовлетворенность романтическими отношениями влияет на здоровье, благополучие и производительность. Однако исследования факторов качества отношений нередко ограничены объемом и проводятся в отдельных лабораториях», — отметила один из авторов работы сказала Саманта Джоэл.

Ученые доказали, что удовлетворенность романтическими отношениями не зависит только от определенных качеств партнера. При этом выбор возлюбленного продолжает сохранять свое значение.
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