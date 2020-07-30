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Ученые объяснили, как Земля превратилась в «снежок» 

Мир24 46 минут назад
Стало известно, как Земля превратилась в «снежок»
Фото: РОСКОСМОС
Ученые Массачусетского технологического института (MIT) рассмотрели несколько сценариев, которые приводили планету к ледниковому периоду. Они предположили, что процессы, которые вызвали временное замерзание планеты, должны были подтолкнуть ее к критическому порогу, при котором поступление солнечного света и углекислого газа достигли настолько низких отметок, что планета покрылась льдом и снегом, становясь похожей на снежок.
По данным ученых, подобные процессы могли быть запущены широкой активностью вулканических извержений или биологически спровоцированным образованием облаков, которые могли блокировать солнечные лучи, говорится в опубликованной на страницах журнала Proceedings of the Royal Society A статье.

«У вас может быть планета, которая остается в пределах классической обитаемой зоны, но если объем солнечного света меняется слишком быстро, вы можете получить снежный ком из планеты», — говорит ведущий автор Константин Арншейдт, аспирант кафедры Земли, атмосферы и планетарных наук Массачусетского технологического института (EAPS).

Ученые подтвердили свою теорию на специально разработанной модели, повторяющей климатические изменения более 700 млн лет назад, когда Земля становилась похожей на снежок Ледникового периода. По оценкам Арншейдта, чтобы перейти в глобальный Ледниковый период, Земля должна была испытать примерно 2-процентное сокращение поступающего солнечного света в течение примерно 10 000 лет.
Открытие ученых предупреждает о том, что людям следует быть внимательнее не только к объемам климатический изменений климата, но и к их скорости.

«Возможно, существуют и другие подобные переломные моменты, вызванные антропогенным потеплением. Выявление этих факторов и ограничение их критических значений является важной задачей для дальнейших исследований», — уверены ученые.

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