Создан способ защитить урожай без опрыскивания химикатами

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.

Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом весь вегетативный период.

Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному лабораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений.

"Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы. Для того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, мы подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добавки: глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препарат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поместить в землю при посадке", — рассказала Татьяна Волова.

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части растения.

"У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недостатки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются дождями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов. Кроме того, многократное использование сельхозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено этих недостатков", — отметил соавтор исследования, научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Киселев.

Новый препарат, по словам ученых, уже прошел лабораторные испытания и проверку на соответствие стандартам безопасности. Применяемые токсины показали свою эффективность против ряда сорняков и возбудителя наиболее опасного заболевания злаковых — фузариоза.

Испытания препарата продолжаются на базе Красноярского государственного аграрного университета и Красноярского НИИ сельского хозяйства. Исследование проводилось под руководством ведущего специалиста в области полимеров и нанокомпозитов, почетного профессора СФУ Сабу Томаса.