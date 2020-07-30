Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выяснилось происхождение сарсенов Стоунхенджа 

Популярная механика и ещё 5 4 часа назад
Выяснилось происхождение сарсенов Стоунхенджа
Фото: Популярная механика
О происхождении камней, из которых был построен английский мегалит, и о том, как они были доставлены на место, археологи и геологи спорят уже как минимум четыре столетия. За это время, а точнее совсем недавно, удалось выяснить, что расположенные ближе к центру монумента, меньшие по размеру «голубые камни» и центральный алтарный камень были доставлены из двух разных частей Уэльса. Однако происхождение сарсенов, крупных блоков из песчаника высотой в 6-9 метров и весом от 20 до 30 тонн каждый, точно известно до сих пор не было.
Считалось, что местом добычи сарсенов была расположенная в тридцати километрах от Стоунхенджа долина Мальборо Даунс. Но эта версия, выдвинутая еще в XVI веке английским антикваром Уильямом Ломбардом, на самом деле никогда током не проверялась. И вот теперь группа исследователей из нескольких университетов Британии и ЮАР решила все же точно установить происхождение сарсенов, применив самые современные технологии.
Ученые исследовали состав камней с помощью рентгенофлоурсцентных и масс-спектрометров, а также атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно связанной плазмой. То же самое было проделано с образцами песчаника из двадцати каменоломен, расположенных в южной Британии. Таким образом для каждого камня были получены высокоточные химические сигнатуры, сопоставив которые авторы исследования пришли к выводу, что 50 из 52 сохранившихся сарсенов были добыты в 25 километрах к северу от мегалита в районе Вест Вудс.
Авторы исследования говорят, что они не только установили место происхождения сарсенов, но и положили начало обсуждению ряда связанных вопросов. В частности о том, каким образом камни были доставлены к месту строительства. Ученые и раньше рассуждали на эту тему, не зная, однако, точно, где эти камни были добыты. Возникает также вопрос и о том, что особенного было в камнях из Вест Вудс, что использовать решили именно их. А кроме того, происхождение двух сарсенов так и остается пока невыясненным.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Популярная механика: последние новости
Редкий металл технеций научились дёшево получать в России Редкий металл технеций научились дёшево получать в России Пуск "Кинжала" случайно снял европейский спутник Пуск "Кинжала" случайно снял европейский спутник В Антарктике «протекает» метан, ученые не знают почему В Антарктике «протекает» метан, ученые не знают почему
Комментарии
Наука и техника , Наука , Британские ученые
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
Видео
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение