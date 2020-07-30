Названа главная угроза для людей

Загрязнение воздуха является главной угрозой человеку и сокращает продолжительность жизни в мире в среднем на 2 года. Об этом говорится в отчете создателей Индекса качества воздуха ( AQLI ).

Эксперты организации указывают, что загрязнение воздуха было главной угрозой человеческой популяции до COVID-19 и без последовательной государственной политики останется ею и после COVID-19.

Анализ показывает, что загрязнение твердыми частицами сокращает глобальную продолжительность жизни почти на два года по сравнению с тем, что было бы, если бы качество воздуха соответствовало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот показатель не меняется на протяжении двух последних десятилетий, поскольку улучшения в одних странах компенсируются ухудшением в других.

«Работая незаметно внутри человеческого тела, загрязнение твердыми частицами оказывает более разрушительное воздействие на продолжительность жизни, чем инфекционные заболевания, такие как туберкулез и ВИЧ/СПИД, курение сигарет и даже война», — говорится в отчете.

Самые загрязненные страны мира — Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан. В них проживает почти четверть населения планеты. За 20 лет продолжительность жизни в этих странах сократилась на 5 лет.

При этом экологи отмечают и положительные изменения, произошедшие в ряде стран мира, например, в Китае, где в 2013 году началась масштабная война с загрязнением воздуха. За это время страна сократила загрязнение твердыми частицами почти на 40%, что позволило увеличить продолжительность жизни на 2 года по сравнению с уровнем до начала реформ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России. В первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.