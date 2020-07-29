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Две школьницы обнаружили новый астероид 

Популярная механика 5 часов назад
Две школьницы обнаружили новый астероид
Фото: pixabay.com
Сейчас он находится возле Марса, но рано или поздно астероид приблизится к Земле.
Комета NEOWISE, которая была видна почти месяц, улетает, и любителям наблюдать за космическим пространством нужен новый объект. В Индийском институте космического образования SPACE заявили о том, что две 14-летние девочки из Индии нашли еще одно интересное небесное тело.
Вайдехи Векария и Радхика Лахани, родом из города Сурат в западном штате Гуджарат, принимали участие в двухмесячной Всеиндийской кампании по поиску астероидов, проводимой образовательным институтом в сотрудничестве с Международным астрономическим поисковым сообществом (IASC), а также группой гражданских ученых из NASA.
Девочки совершили открытие с помощью усовершенствованного телескопа Pan-STARRS на Гавайях, который имеет высококачественные ПЗС-камеры и широкий угол обзора.
Астероид в настоящее время находится около Марса, а его орбита пересечется с орбитой Земли примерно через… миллион лет. Астероид, названный HLV2514, будет официально зарегистрирован только после того, как в NASA подтвердят его орбиту. А это может занять несколько лет.
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Наука и техника , NASA
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