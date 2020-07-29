Две школьницы обнаружили новый астероид 

Сейчас он находится возле Марса, но рано или поздно астероид приблизится к Земле.

Комета NEOWISE, которая была видна почти месяц, улетает, и любителям наблюдать за космическим пространством нужен новый объект. В Индийском институте космического образования SPACE заявили о том, что две 14-летние девочки из Индии нашли еще одно интересное небесное тело.

Вайдехи Векария и Радхика Лахани, родом из города Сурат в западном штате Гуджарат, принимали участие в двухмесячной Всеиндийской кампании по поиску астероидов, проводимой образовательным институтом в сотрудничестве с Международным астрономическим поисковым сообществом (IASC), а также группой гражданских ученых из NASA

Девочки совершили открытие с помощью усовершенствованного телескопа Pan-STARRS на Гавайях, который имеет высококачественные ПЗС-камеры и широкий угол обзора.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P. P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY— SPACE India (@Spacian) July 25, 2020

Астероид в настоящее время находится около Марса, а его орбита пересечется с орбитой Земли примерно через… миллион лет. Астероид, названный HLV2514, будет официально зарегистрирован только после того, как в NASA подтвердят его орбиту. А это может занять несколько лет.