В «Роскосмосе» сообщили о коррекции орбиты МКС 

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«Роскосмосе» сообщили, что 29 июля была выполнена коррекция орбиты Международной космической станции.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», с помощью которого была осуществлена коррекция, включили в 16:57 мск на 336 секунд, в результате МКС получила импульс в 0,65 м/с.

«После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,1 км», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» сообщили, что эта операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», пристыковался к МКС.