В России не нашли серьезных мутаций коронавируса

"На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса. Мы продолжаем эту работу, и анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории РФ не выявили, которые влияли бы на развитие эпидситуации", — сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.