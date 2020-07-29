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Попова сообщила, что центр «Вектор» не выявил серьезных мутаций коронавируса 

ТАСС 2 часа назад
В России не нашли серьезных мутаций коронавируса
Фото: ТАСС
Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" провел мониторинг материалов коронавирусной инфекции, в ходе которого значительные мутации вируса за время распространения инфекции в России не выявлены. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса. Мы продолжаем эту работу, и анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории РФ не выявили, которые влияли бы на развитие эпидситуации", — сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

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Наука и техника , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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