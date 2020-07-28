Щитовые вулканы оказались совсем не безопасны 

Как выяснили ученые, они только кажутся предсказуемыми.

Щитовые вулканы извергают только базальтовую лаву, которая хотя и может повредить, например, находящиеся вблизи постройки, но на самом деле достаточно безопасна, поскольку движется примерно со скоростью пешехода. Такие вулканы считаются предсказуемыми, и поэтому относительно безопасными. Их активность остается неизменной, что связывают как раз с однородностью магматической системы, и местные власти могут достаточно легко принимать предупредительные меры на случай извержений. По крайне мере, так считалось до последнего времени.

Однако теперь международная команда ученых под руководством доктора Майкла Стока из дублинского Тринити-Колледжа обнаружила, что щитовые вулканы на самом деле совсем не столь безопасны. Ученые исследовали базальтовую лаву, которую выбрасывают на поверхность галапагосские вулканы, и по содержащимся в ней микроскопическим кристаллам смогли реконструировать химический состав и физические характеристики магмы, находящейся под землей.

В результате выяснилось, что несмотря на всю однородность лавы, магма под вулканом имеет крайне разнообразный состав, и включает в себя соединения схожие с теми, которые вызвали взрыв американского вулкана Сент-Хелен в 1980 году, когда погибло 57 человек, а сотни квадратных километров превратились в пустыню.

Авторы исследования считают, что видимая однородность лавы обеспечивается большим объемом раскаленной магмы, находящейся прямо под поверхностью и фактически стирающей признаки химического разнообразия. Такое происходит, когда вулкан расположен близко к мантийному плюму.

Однако находящая на глубине химически разнородная магма при определенных условиях вполне способна подняться к поверхности, и в этом случае вулкан, который тысячелетиями «спокойно» извергал только однородную базальтовую лаву, может резко изменить свою активность на взрывную.

«Это было совершенно неожиданно, — говорит об открытии доктор Сток. — Мы начали свое исследование желая понять, почему эти вулканы такие скучные и что за процессы заставляют состав лавы оставаться постоянным в течение длительного времени. Вместо этого мы обнаружили, что они вообще не скучные — они просто скрывают эту секретную магму под поверхностью».

Авторы исследования говорят, что сделанное ими открытие заставляет пересмотреть подходы к оценке рисков связанных с щитовыми вулканами, которые распложены не только на Галапагосах, но, например, на Гавайях и в Исландии: «То, что они извергались определенным образом в прошлом, еще не означает, что вы можете рассчитывать на такое же продолжение в будущем», — говорит доктор Сток.