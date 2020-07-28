Дуров раскритиковал Apple

Комиссия в App Store в 30% завышает стоимость приложений, а корпорация Apple , владеющая магазином, снижает конфиденциальность данных пользователей и увеличивает рекламу, заявил основатель Telegram Павел Дуров

Дуров в своем телеграм-канале отметил, что комиссия Apple в 30% увеличивает стоимость того, что платят пользователи устройств с iOS.

«Она идет сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили», — уточнил Дуров.

Часть содержимого приложений остается недоступной пользователям, поскольку Apple цензурирует их.

«Более того, Apple запрещает нам, разработчикам, рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple. Вероятно, сотрудники компании понимают, как странно выглядят со стороны их попытки глобальной цензуры: представьте себе веб-браузер, который решает, сайты какой тематики вам можно просматривать», — добавил основатель Telegram.

Кроме того, Apple для установки приложений на iPhone требует создать аккаунт и авторизоваться в нем, при этом каждая покупка, каждое полученное уведомление будет привязываться к пользователю и отслеживать его действия.

Еще одним недостатком, по мнению Дурова, является задержка получения обновлений, поскольку модераторы откладывают новые версии на несколько недель. «Можно было бы ожидать, что на миллиарды, полученные с комиссий на приложения, Apple хотя бы наймет дополнительных модераторов. Но даже это им не удается, и нам — крупным разработчикам вроде Telegram — обычно приходится ждать несколько дней или даже недель для того, чтобы новые версии наших приложений стали доступны пользователям», — объяснил основатель мессенджера.

«К 30%-ной комиссии Apple добавляются остальные траты разработчиков: налоги (НДС около 20%), зарплаты, расходы на разработку, оборудование, маркетинг. В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились», — пояснил Дуров.

Также два других недостатка разработчик отнес к рекламе и снижению качества приложений.

«Так как Apple делает продажу дополнительных услуг пользователям на треть менее привлекательной для разработчиков, многим приложениям приходится показывать рекламу, чтобы как-то покрывать расходы. Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — написал основатель Telegram.

Ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский заявлял, что разработчикам мобильных приложений по всему миру приходится платить налог в размере 30% компаниям Apple и Google за размещение своих программ в их магазинах.

Дуров отмечал, что помешать двум «наднациональным корпорациям» собирать налог со всего человечества непросто, и необходимо говорить о пагубности такого положения вещей для миллиардов пользователей по всему миру.

Также основатель мессенджера сообщал, что Telegram вошел в список из 10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире.