В атмосфере Марса нашли возможные следы метана

"Эти результаты существенно продвигают нас к лучшему пониманию Марса — к более высокому уровню точности и понимания того, что происходит в его атмосфере, — приводятся в пресс-релизе ИКИ РАН слова Александра Трохимовского, сотрудник отдела физики планет, одного из авторов исследования. — Все началось с небольших уменьшений сигнала на отдельных длинах волн в спектрах, полученных прибором MIR. Некоторое время эти особенности не привлекали внимания, вернее, считались ошибкой, возникшей во время калибровки данных. Однако после более тщательной обработки эти "артефакты" не исчезли, напротив — обнаружилось около 30 слабых линий поглощения, положение которых не соответствовало ни одной из тех, что уже содержались в спектрометрических базах данных. Явление наблюдалось на малых, ниже двадцати километров, высотах над поверхностью Марса".
Аппарат обнаружил в атмосфере Марса возможные следы метана
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Российский спектрометрический комплекс АЦС на борту марсианского орбитального зонда TGO проекта "ЭкзоМарс" зарегистрировал линии поглощения углекислого газа и озона, которые не наблюдались раньше ни на Земле, ни в космосе. Результаты в виде двух статей (статья 1, статья 2) подготовлены для публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и выложены на сайте журнала в свободном доступе.
Спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suite, Комплекс для изучения химии атмосферы Марса) создан в Институте космических исследований РАН и предназначен для детального исследования атмосферы Марса с помощью трех инфракрасных спектрометров. Приборы очень высокой чувствительности сконструированы для поиска в первую очередь малых составляющих атмосферы.
Метан — один из основных биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможной жизни на Марсе. Поэтому ученые искали прежде всего следы этого газа в атмосфере Красной планеты.
В исследование включены данные, полученные за один марсианский год, то есть с начала работы TGO на орбите Марса весной 2018 года. Анализ проводили в среднем ИК-диапазоне 2,3–4,2 микрометра. На этом участке спектра ученые ожидали найти полосы поглощения метана, расположенные в районе 3.3 микрометра. В этой же области длин волн находятся полосы поглощения молекул воды и углекислого газа, который составляет основную часть марсианской атмосферы.
Благодаря высокой чувствительности спектрометра MIR — составной части АЦС — выяснилось, что углекислота и озон проявляются именно в том диапазоне инфракрасного спектра, где ожидается обнаружение сигнала от молекул метана.
Спектрометр наблюдает в режиме солнечных затмений: прибор "смотрит" на край планеты, где сквозь атмосферу Марса просвечивают солнечные лучи. Различные вещества в атмосфере поглощают часть солнечного излучения, и тогда в спектре появляются "провалы" — так называемые линии поглощения. Каждое вещество поглощает излучение с определенными длинами волн, оставляя свой неповторимый спектральный след.
В данном случае полосы поглощения углекислоты и озона оказались в одном и том же спектральном диапазоне, что, по мнению ученых, говорит о взаимодействии молекул CO2 и O3 друг с другом и с солнечным светом.
После теоретического анализа было высказано предположение, что речь идет об открытии новой полосы поглощения основного изотополога углекислого газа, состоящего из основных изотопов углерода и кислорода 12С и 16O, которая возникает в результате магнитно-дипольного перехода. До работы TGO эта полоса считалась запрещенной, не наблюдалась ни на Земле, ни в космосе, и поэтому отсутствует в спектроскопических базах данных.
В случае с озоном ситуация была несколько иной. Озона в атмосфере Марса мало, но он диагностировался и раньше. Сейчас же с помощью прибора MIR он впервые зафиксирован в инфракрасном диапазоне спектра и на низких высотах над поверхностью.
Вопрос о том, есть ли метан в атмосфере Марса, до сих пор остается открытым. Данные наблюдений орбитального аппарата Mars Express (ЕКА) и марсохода Curiosity (НАСА) в кратере Гейл свидетельствуют об этом, однако исключительно чувствительные спектрометры TGO миссии "ЭкзоМарс-2016" эти выводы не подтвердили.
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Наука и техника , Технологии , РАН , NASA
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