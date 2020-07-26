Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» сообщил о готовности «Протон-М» к вывозу на старт 

RT на русском и ещё 7 29 минут назад
Названо время запуска «Протона»
Фото: © Пресс-служба Роскосмоса РИА Новости
В «Роскосмосе» сообщили, что на космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Отмечается, что пуск ракеты-носителя с площадки № 200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск.
Сообщается, что 25 июля, прошло заседание Государственной комиссии, где были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчётов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.
«Заслушав доклады руководителей работ, Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200», — говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется 26 июля в 04:30 мск.
Ранее сообщалось, что запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя аппаратами на борту перенесён с 28 на 31 июля.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
RT на русском: последние новости
Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор Получено первое изображение солнцеподобной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет Получено первое изображение солнцеподобной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет Китай успешно вывел на орбиту три спутника Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Комментарии 1
Наука и техника , Роскосмос , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение