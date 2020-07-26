Названо время запуска «Протона»

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«Роскосмосе» сообщили, что на космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя с площадки № 200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск.

Сообщается, что 25 июля, прошло заседание Государственной комиссии, где были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчётов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.

«Заслушав доклады руководителей работ, Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется 26 июля в 04:30 мск.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя аппаратами на борту перенесён с 28 на 31 июля.