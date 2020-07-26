Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Канарские острова упал метеорит 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
На Канарские острова упал метеорит
Фото: pixabay.com
Инцидент произошел еще 14 июля, однако узнали о нем лишь сейчас благодаря записям с камер.
На территорию Испании в районе Канарских островов упал метеорит. Большая часть космического тела, приблизившегося к Земле, не достигла поверхности планеты, однако отдельные его обломки, согласно данным ученых, должны были оказаться на севере острова Тенерифе.
Несмотря на то, что метеорит упал на Землю еще 14 июля, специалисты узнали о произошедшем лишь накануне. Восстановить картину событий двухнедельной давности удалось исследователям местного Музея науки и космоса по записям с камер. Об этом сообщает газета Diario de Avisos.
Сейчас на предположительном месте падения стараются отыскать кусочки иноземной породы, которые, как ожидается, должны оказаться не крупнее монеты и весить примерно 10-50 граммов.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
ТК «Звезда»: последние новости
В Роскосмосе сообщили время запуска «Протона» В Роскосмосе сообщили время запуска «Протона» SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Раскрыта тайна смерти «кричащей мумии»
Раскрыта тайна смерти «кричащей мумии»
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение