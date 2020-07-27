Названа вызывающая серьезные проблемы инъекция от COVID-19

Интерферон в форме инъекции нельзя самостоятельно применять даже для профилактики коронавируса. Кроме слабости и нарушений в работе пищеварительной системы он может вызывать расстройства психики. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев

«Возможны выраженная слабость, выпадение волос и кожные высыпания, желудочно-кишечные и даже психиатрические нарушения. К последним относятся депрессивные состояния и нарушения сна, реже проявляются мании и суицидальные мысли», — предостерег эксперт.

Кроме того, после инъекций интерферона в крови может снизиться уровень лейкоцитов, которые отвечают за борьбу с вирусами. Киселев также отметил, что введение этого белка может вызвать симптомы, схожие с ОРВИ. Врачу в таком случае будет сложно различить побочные эффекты и реальные проявления болезни.

Как пишет газета, недавнее исследование выявило у больных с тяжелой формой COVID-19 острую нехватку интерферона. Другое исследование показало, что прием интерферона в форме ингаляций понижает риск смерти пациента на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 79 процентов в сравнении с плацебо.

Ранее сообщалось, что, проанализировав кровь, ткани, иммунные клетки и другие биоматериалы, ученые пришли к выводу, что общим признаком людей с осложнениями является дефицит ответа интерферона и усиленное воспаление. По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.