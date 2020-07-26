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В Португалии создали убивающую коронавирус маску 

ТК «Звезда» и ещё 8 20 минут назад
Создана убивающая коронавирус маска
Фото: pixabay.com
Маска якобы может при контакте частиц коронавируса с тканью нейтрализовать их.
Португальские ученые заявили, что им удалось разработать уникальную защитную маску. По сообщению Института молекулярной медицины в Лиссабоне, изобретение отличается способностью действительно нейтрализовать вирус COVID-19.
Многоразовая и многослойная водонепроницаемая маска сделана с использованием специального покрытия, которое, по словам специалистов, уничтожает коронавирус нового типа при контакте с тканью. Об этом пишет газета La Razón.
Эффект разработки был протестирован в ходе экспериментов, в которых маска помещалась в раствор с молекулами SARS-CoV-2. Отмечается, что 99% масок после часа нахождения в растворе становились неэффективными. Также было указано, что свойства инновационной маски могут сохраниться, если будет проведено менее 50 стирок.
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Наука и техника , В мире , Коронавирус , Лиссабон , Португалия
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