«Коронавирус победить невозможно»

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний США Майкл Остерхолм заявил, что в ближайшее время человечество не сможет победить коронавирусную инфекцию нового типа. Поэтому с COVID-19 людям придётся научиться жить в условиях постоянного чувства риска.

По словам Остерхолма, коронавирус похож на ВИЧ, так как вакцинация от инфекции не принесёт долговечного результата. Как заявил учёный, у всех переболевших постепенно ослабляется защита, которую обеспечивают антитела.

Остерлхорм подчеркнул, что иммунитет после введения препарата будет функционировать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, но пока у человечества нет на это времени. Есть ещё один шанс — ограничить распространение возбудителя. Однако сейчас в мире насчитывается порядка 15 миллионов носителей болезни, — цитирует эксперта телеканал «Царьград».

С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 806 720 человек, 13 192 из них скончались, 597 140 пациентов выздоровели.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из Королевского колледжа Лондона нашли шесть основных форм коронавируса. Их отличие заключается в симптомах COVID-19, что помогает оценить риск развития тяжёлых осложнений.

Учёные изучили данные о симптомах 1600 пациентов из США и Великобритании в первые пять дней болезни.