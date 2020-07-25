NASA запустит телескоп в стратосферу на воздушном шаре

Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), которая управляет проектом, собирается отправить телескоп в трехнедельное путешествие над Антарктидой. Паря на высоте около 40 километров, аппарат будет наблюдать за дальним инфракрасным светом, в котором хорошо видны молодые звезды.

«Хотя он находится значительно ниже границы космоса, он все равно будет достаточно высоко, чтобы наблюдать световые волны, заблокированные атмосферой Земли», — поясняет NASA на своем веб-сайте.

Работа над телескопом закончилась совсем недавно. Тестирование начнется в следующем месяце, чтобы убедиться, что все компоненты функционируют должным образом.

Обсерватория будет делать измерения движения и скорости газа вокруг новообразованных звезд, исследуя различные места, которые включают в себя две звездообразующие области в галактике Млечный Путь. Также ученые надеются, что аппарат сможет обнаружить особые типы ионов азота в этих облаках, которые потенциально могут указать на места, «где ветры от массивных звезд и взрывы сверхновых изменили форму газовых облаков». Исследователи предполагают, что эти процессы могут ускорять или препятствовать рождению новых светил. Изучив их, специалисты смогут создать более точные компьютерные модели эволюции галактик.

NASA запланировала старт миссии на декабрь 2023 года. ASTHROS взлетит из Антарктиды и совершит несколько полетов вокруг Южного полюса за почти 30 дней.

«Полеты на воздушном шаре, такие как ASTHROS, более рискованны, чем космические, но дают многое при скромных затратах», — прокомментировал инженер JPL Хосе Сайлес, руководитель проекта.