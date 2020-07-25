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Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

ТАССиещё 5
1 час назад
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Китай вывел в субботу на орбиту три спутника гражданского назначения для развития инфраструктуры интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Китай вывел на орбиту три спутника
Фото: TwitterTwitter
Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 11:13 по местному времени (06:13 мск) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 341-м для носителей серии CZ.
Один из космических аппаратов называется ZY3-03. Он весит 2,36 тонны и будет использоваться в геологии, для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Второй аппарат - Tianqi-10, весящий всего 8 кг и предназначенный исключительно для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи и подключены к виртуальной сети. Третий - рентгеноастрономический микроспутник Longxiayan.
Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. На этой неделе ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.
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Наука и техника,Азия,Технологии,Китай
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