Названа возможная дата анонса нового iPhone 12 

В сети появилась информация о возможной дате анонса нового iPhone 12. Предположительная дата грядущей презентации Apple была названа источниками, которые утверждают, что она была подтверждена сотрудниками американской компании.

Так, согласно обнародованным данным, Apple может официально представить общественности линейку смартфонов iPhone 12 уже в начале сентября текущего года, а если конкретнее — 8 числа. Помимо смартфонов компания может презентовать «умные» часы Apple Watch, новое поколение планшетов iPad, а также беспроводную зарядку Apple AirPower.

Однако и это еще не все. По словам инсайдеров, компания также готовит большое мероприятие 27 октября, в котором планирует продемонстрировать новые MacBook, планшеты iPad Pro, а также 13-дюймовый MacBook Pro на процессорах Apple Silicon.