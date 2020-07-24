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Популярный iPhone рекордно подешевел 

Lenta.ru 1 час назад
Популярный iPhone рекордно подешевел
Фото: globallookpress.com
Издание Hi-Tech Mail.ru обратило внимание на рекордное снижение цены на iPhone XR. Аппарат можно приобрести на российском рынке дешевле 50 тысяч рублей.
Согласно каталогу издания, по состоянию на июль 2020 года стоимость iPhone XR с накопителем емкостью 128 гигабайт снизилась до 47 290 рублей. На старте продаж телефон оценивали в 69 тысяч рублей. Стоимость базовой версии XR с накопителем на 64 гигабайт составила 43 580 рублей.
Журналисты заметили, что востребованному на глобальном и российском рынке аппарату скоро исполнится два года, и девайс мог подешеветь еще сильнее. По мнению авторов издания, это не произошло из-за падения рубля и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
XR имеет 6,1-дюймовый IPS-дисплей, чип A12 Bionic, три гигабайта оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти. Устройство получило одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, сканер Face ID, батарею емкостью 2942 миллиампер-часов. Смартфон доступен в пяти цветовых вариантах.
Ранее эксперты исследовательской компании Omdia назвали iPhone XR самым популярным смартфоном в мире в 2019 году. По оценке специалистов, Apple продала около 46,3 миллионов единиц XR. На втором и третьем местах расположились iPhone 11 и Samsung Galaxy A10 соответственно.
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Наука и техника , Apple , Mail.ru Group
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