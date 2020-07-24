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Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Россия привержена полной демилитаризации космоса
Фото: РИА Новости
Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя утверждения США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.
"Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения", — сказал журналистам Песков.
Говоря о том, будет ли реакция в Кремле на такие обвинения, Песков сказал, что "это, наверное, должны делать наши министерства обороны и министерство иностранных дел".
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org — специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
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Наука и техника , Оружие , Политика , США , Дмитрий Песков , Министерство обороны , МИД
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