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Коронавирус сочли непобедимым 

Артём Кульша и ещё 1 48 минут назад
Коронавирус сочли непобедимым
Фото: NIAID-RML / AP
Коронавирусная инфекция COVID-19 непобедима. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявили ученые из Миннесотского университета.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 15,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 795 тысяч человек.
На днях ученые из Университета Миннесоты (США) заявили, что коронавирус не будет побежден полностью никогда, потому что адаптируется к человеческому организму.
По их мнению, вакцина ограничит его распространение, но едва ли даст людям долговечный иммунитет — он будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет, потому что защита, которую обеспечивают переболевшим антитела, ослабевает со временем.
По этой причине коронавирус SARS-CoV-2 будет сосуществовать с человечеством, как сосуществуют вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусы простуды. Впрочем, ученые допустили, что в будущем может быть разработана более эффективная вакцина.
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Наука и техника , В мире
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