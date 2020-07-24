Коронавирус сочли непобедимым 

Коронавирусная инфекция COVID-19 непобедима. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявили ученые из Миннесотского университета.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 15,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 795 тысяч человек.

На днях ученые из Университета Миннесоты (США) заявили, что коронавирус не будет побежден полностью никогда, потому что адаптируется к человеческому организму.

По их мнению, вакцина ограничит его распространение, но едва ли даст людям долговечный иммунитет — он будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет, потому что защита, которую обеспечивают переболевшим антитела, ослабевает со временем.

По этой причине коронавирус SARS-CoV-2 будет сосуществовать с человечеством, как сосуществуют вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусы простуды. Впрочем, ученые допустили, что в будущем может быть разработана более эффективная вакцина.