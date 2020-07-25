Создано средство для мгновенного обнаружения COVID-19

Миниатюрный прибор, который способен практически сразу обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, создали ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия . Об этом информирует портал MedicalXpress.

Устройство снабжено искусственным интеллектом и покрыто слоем золота. С помощью тончайших проводников оно реагирует на вещества в газообразном состоянии и определяет их в крови человека.

Чтобы определить наличие коронавируса, необходимо смазать поверхность детектора специальным реагентом. Когда частицы вируса попадут на детектор, он изменит спектр распространяемого света. Эти изменения заметны через камеру телефона. По мнению ученых, изобретение позволит формировать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН , вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН высказал мнение, что коронавирусом COVID-19 переболеет две трети населения планеты.