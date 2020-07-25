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Изобретено средство для мгновенного обнаружения COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 42 минуты назад
Создано средство для мгновенного обнаружения COVID-19
Фото: Pixabay
Миниатюрный прибор, который способен практически сразу обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, создали ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия. Об этом информирует портал MedicalXpress.
Устройство снабжено искусственным интеллектом и покрыто слоем золота. С помощью тончайших проводников оно реагирует на вещества в газообразном состоянии и определяет их в крови человека.
Чтобы определить наличие коронавируса, необходимо смазать поверхность детектора специальным реагентом. Когда частицы вируса попадут на детектор, он изменит спектр распространяемого света. Эти изменения заметны через камеру телефона. По мнению ученых, изобретение позволит формировать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.
Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН высказал мнение, что коронавирусом COVID-19 переболеет две трети населения планеты.
«Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции. Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие — грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 — прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», — полагает Зверев.
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Наука и техника , Виталий Зверев , Джордж Вашингтон , РАН , Колумбия
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