Найдены антитела к коронавирусу у кошек и собак

Для проведения исследования специалисты из Италии проанализировали образцы 915 собак и 505 кошек.

У некоторых собак и кошек, взятые образцы которых проанализировали ученые из Италии, оказались в наличии антитела к коронавирусу нового типа. Образцы 915 собак и 505 кошек, собранные преимущественно в Ломбардии, при проведении серологических исследований выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%).

Кроме того, все ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 у всех 1420 животных оказались отрицательными. Специалисты пояснили, что уровень серопозитивности, выявленный у животных, сравним с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования.

«Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.

Наибольшее число домашние питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19, — 12,8% и 4,5% соответственно. При этом убедительные доказательства, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям, пока отсутствуют.