Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли антитела к коронавирусу у кошек и собак 

ТК «Звезда» и ещё 3 52 минуты назад
Найдены антитела к коронавирусу у кошек и собак
Фото: pixabay.com
Для проведения исследования специалисты из Италии проанализировали образцы 915 собак и 505 кошек.
У некоторых собак и кошек, взятые образцы которых проанализировали ученые из Италии, оказались в наличии антитела к коронавирусу нового типа. Образцы 915 собак и 505 кошек, собранные преимущественно в Ломбардии, при проведении серологических исследований выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%).
Кроме того, все ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 у всех 1420 животных оказались отрицательными. Специалисты пояснили, что уровень серопозитивности, выявленный у животных, сравним с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования.
«Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.
Наибольшее число домашние питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19, — 12,8% и 4,5% соответственно. При этом убедительные доказательства, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям, пока отсутствуют.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
ТК «Звезда»: последние новости
США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне США закрывают генконсульство Китая в Хьюстоне Впервые получено изображение подобной Солнцу звезды Впервые получено изображение подобной Солнцу звезды На дне Тихого океана нашли «великолепного пришельца» На дне Тихого океана нашли «великолепного пришельца»
Комментарии 1
Наука и техника , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Обратимое старение: когда ранняя седина уходит сама
Обратимое старение: когда ранняя седина уходит сама
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Видео
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Вдова Талькова решила наказать Азизу
01:42
Вдова Талькова решила наказать Азизу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение