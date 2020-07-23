Сверхлегкую ракету создадут в России к 2024 году

Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет реализовано частными инновационными компаниями в РФ к 2024 году. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича

"2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", — говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".

В апреле ведущий специалист Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Роман Жиц во время заседания Московского космического клуба сообщил о планах НТИ объявить к осени конкурс на создание сверхлегкой ракеты-носителя, которая сможет выводить на 500-километровую орбиту 250 килограммов полезной нагрузки. По его словам, из всех проектов будут отобраны два-три исполнителя, которые получат деньги на проработку аванпроекта.