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Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Сверхлегкую ракету создадут в России к 2024 году
Фото: globallookpress.com
Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет реализовано частными инновационными компаниями в РФ к 2024 году. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.
"2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", — говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
В апреле ведущий специалист Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Роман Жиц во время заседания Московского космического клуба сообщил о планах НТИ объявить к осени конкурс на создание сверхлегкой ракеты-носителя, которая сможет выводить на 500-километровую орбиту 250 килограммов полезной нагрузки. По его словам, из всех проектов будут отобраны два-три исполнителя, которые получат деньги на проработку аванпроекта.
В июне руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" сообщил, что госкорпорация выступает за все частные инициативы в космической сфере "начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ". Он отметил, что пусковые услуги на сверхлегких ракетах интересны, в том числе для будущей программы "Сфера".
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Комментарии
Наука и техника , Оружие , Технологии , Владимир Устименко , Юрий Урличич , Роскосмос
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