Ученые разработают космонавтам хлеб для бутербродов 

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Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности разработают для космонавтов хлеб, в который можно заворачивать начинку, сообщила директор НИИ Марина Костюченко . Об этом пишет ТАСС.

"Есть интерес к лепешке типа тартилья, в которую можно завернуть какую-то начинку, и мы сейчас работаем над тем, чтобы разработать питу", — сказала Костюченко.

Ранее сообщалось, что кусок хлеба для космического питания весит около пяти граммов и может храниться 15 месяцев.

Ученым нужно учить несколько деталей при разработке: исключить образование крошек, предупредить порчу и замедлить черствение.