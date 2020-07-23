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Ученые разработают космонавтам хлеб для бутербродов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Ученые разработают космонавтам хлеб для бутербродов
Фото: depositphotos.com
Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности разработают для космонавтов хлеб, в который можно заворачивать начинку, сообщила директор НИИ Марина Костюченко. Об этом пишет ТАСС.
"Есть интерес к лепешке типа тартилья, в которую можно завернуть какую-то начинку, и мы сейчас работаем над тем, чтобы разработать питу", — сказала Костюченко.
Ранее сообщалось, что кусок хлеба для космического питания весит около пяти граммов и может храниться 15 месяцев.
Ученым нужно учить несколько деталей при разработке: исключить образование крошек, предупредить порчу и замедлить черствение.
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Наука и техника , Технологии , Марина Костюченко , ИТАР-ТАСС
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