На месте сражения Северной войны нашли шведские редуты 

Археологи СПбГУ в результате раскопок нашли два редких шведских бастионных редута, датируемых периодом Северной войны. Ученые обнаружили объекты на южном побережье Финского залива на мысе Колгомпя. Об открытии сообщает пресс-служба вуза.

Найденные исследователями земляные редуты состоят из внутренней площадки, земляного вала с бруствером (насыпью) и рва. Каждая сторона южного укрепления имеет длину около 59 метров. Северный редут оказался сильно разрушен — от него остался только восточный угол, а также часть внутренней площадки, вала и рва. Несмотря на это, археологи смогли уверенно датировать редут периодом с XVII по XVIII век. Также на территории вокруг укреплений исследователи обнаружили свинцовые пули и часть корпуса ручной гранаты, которые также применялись в то время.

В окрестностях мыса Колгомпя произошел ряд событий военной истории. Самое значимое из них — сражение в октябре 1708 года. Оно стало заключительным этапом похода корпуса генерала Георга Любекера. В августе 1708 года генерал вышел из Выборга , который тогда еще принадлежал Швеции , для захвата Петербурга . Эта попытка захвата северной столицы оказалась самой яркой из всех, что были в Северной войне.

«Корпус двигался по шведской Королевской дороге, которую во многом повторяет нынешнее Выборгское шоссе, а потом начал обходить Петербург с востока. В районе современной деревни Корчмино 30 августа произошло сражение с русскими войсками за переправу через Неву, — говорит научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев. — В результате шведский корпус разбил противника, перешел реку и направился вглубь Ингерманландии. Пожалуй, это была последняя удача генерала Георга Любекера в ходе кампании. Ингерманладия была уже сильно разорена войной — она не могла обеспечить крупное войско. Тогда Георг Любекер принимает решение — уходить на запад, в Прибалтику, большая часть территории которой по-прежнему принадлежала Швеции. Однако на пути к Нарве путь корпусу преградили русские войска. Поэтому генерал решил эвакуироваться водными путями. Чтобы сделать это, он направил эскадру».

Шведский корпус направился на север, к побережью Финского залива, и разбил лагерь в районе деревни Криворучье на Сойкинском полуострове. Центром сосредоточения шведской эскадры стал мыс Колгомпя. Эвакуация из этого места была осложнена тем, что поблизости было довольно мелко — корабли не могли подойти к берегу. Однако это место имело значительное преимущество, ведь расстояние до кораблей, которое надо было проплыть на лодках, было в этой части сильно меньше. К тому же оказалось удобнее держать оборону небольшого пространства в оконечности мыса.

В это же время русские войска под руководством адмирала Федора Апраксина сближались с противником. Перед посадкой на корабли шведам пришлось убить всех своих коней — около 6000 скакунов — ведь забрать их было нельзя, и врагам отдавать тоже.

«Найденные нами редуты были созданы для защиты эвакуации корпуса, они прикрывали единственный проход на оконечность мыса. Укрепления обороняли части из перевербованных шведами пленных саксонцев. Значительная часть саксонцев, кстати, дезертировала и сдалась русским. Но, прикрывая посадку на корабли, они проявили себя героически — из двух батальонов в плен попало немногим более сотни человек, они стояли до последнего», — отмечает Шмелев.

Российские исследователи теперь планируют продолжить анализ места боя. В частности, они хотят провести подводными раскопками в зоне мыса Колгомпя и найти захоронения участников сражения. Также в планах ученых выяснить точное местоположение шведского берегового лагеря. Результатом работ может стать комплексная реконструкция поля сражения.