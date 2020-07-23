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Китай заместил российские двигатели 

Lenta.ru 44 минуты назад
Китай научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги, пишет The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники.
В публикации издания сообщается, что до конца года Поднебесная планирует произвести шесть опытных самолетов J-20B, которые вместо российских двигателей получат китайские. В The Drive уверены, что подобное обстоятельство означает, что Китай смог заместить российские двигатели на собственные.
Предположительно, новый силовой агрегат создан на основе двигателя WS-10, которым оснащается китайский истребитель четвертого поколения J-10. Согласно информации издания, усовершенствование позволит самолету J-20B по своей маневренности приблизиться к российскому (Су-35) и американскому (F-22 Raptor) истребителям.
В июле президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney заявил, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.
В ноябре 2018 года пользователь East Pendulum разместил в Twitter ролик, в котором показано выполнение истребителем J-10B (с установленным на нем российским двигателем) в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 фигур высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».
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Наука и техника , Видео , Войска , Оружие , Pratt & Whitney , Китай
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