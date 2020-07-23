Китайские авиастроители планируют оснастить шесть новых истребителей модернизированными двигателями собственного производства, сообщает издание The Drive. Ранее боевые на боевые самолеты ставили российские силовые агрегаты.
Речь идет об истребителях J-20B, которые планируется спустить с конвейера до конца текущего года. На этот раз китайские инженеры собираются оснастить их не российскими, а китайскими двигателями. Журналисты полагают, что новый мотор создан на основе агрегата WS-10, который устанавливается на истребители J-10, но превосходит прототип в мощности и в управлении вектором тяги.
Предполагается, что китайский военный самолет J-20B с модернизированным двигателем по техническим характеристикам может приблизиться к отечественному Су-35 и американскому F-22 Raptor.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты корпорации «МиГ» заявили, что российские истребители МиГ-35 смогут приземляться в автоматическом режиме. Кроме того, среди преимуществ нового отечественного военного самолета были названы повышение безопасности пилотирования в сложных метеоусловиях, выход на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжение снижения до появления видимости.