Речь идет об истребителях J-20B, которые планируется спустить с конвейера до конца текущего года. На этот раз китайские инженеры собираются оснастить их не российскими, а китайскими двигателями. Журналисты полагают, что новый мотор создан на основе агрегата WS-10, который устанавливается на истребители J-10, но превосходит прототип в мощности и в управлении вектором тяги.