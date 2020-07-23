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Китай откажется от российских двигателей 

Павел Тиунов 13 минут назад
Китайские авиастроители планируют оснастить шесть новых истребителей модернизированными двигателями собственного производства, сообщает издание The Drive. Ранее боевые на боевые самолеты ставили российские силовые агрегаты.
Речь идет об истребителях J-20B, которые планируется спустить с конвейера до конца текущего года. На этот раз китайские инженеры собираются оснастить их не российскими, а китайскими двигателями. Журналисты полагают, что новый мотор создан на основе агрегата WS-10, который устанавливается на истребители J-10, но превосходит прототип в мощности и в управлении вектором тяги.
Предполагается, что китайский военный самолет J-20B с модернизированным двигателем по техническим характеристикам может приблизиться к отечественному Су-35 и американскому F-22 Raptor.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты корпорации «МиГ» заявили, что российские истребители МиГ-35 смогут приземляться в автоматическом режиме. Кроме того, среди преимуществ нового отечественного военного самолета были названы повышение безопасности пилотирования в сложных метеоусловиях, выход на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжение снижения до появления видимости.
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Наука и техника , Видео , Войска , Оружие , МиГ , Китай
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