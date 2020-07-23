Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай запустил к Марсу сложнейшую миссию 

Газета.Ru 2 часа назад
«Тройная» миссия: Китай летит на Марс
Фото: CNSA
Китай стал второй за лето страной, отправившей к Марсу научную миссию. К соседней планете по сути отправятся сразу три аппарата — орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход, который должен прослужить как минимум три месяца.
Марсианская гонка этого лета продолжилась. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым в истории национальной космонавтики зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1» стартовала в четверг с космодрома Вэньчан в 12:40 по местному времени (07:40 мск).
Уникальность миссии «Тяньвэнь-1» в ее сложности — в ее составе к соседней планете летят сразу орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. В случае успеха Китай станет второй после США космической державой, сумевшей доставить на планету марсоход и первой, которой удалась столь сложная, «тройная» миссия.
Кроме того, «Тяньвэнь-1» стала второй за это лето миссией, отправленной к Марсу — первой стал запущенный в минувшее воскресенье аппарат ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда»).
Третьим станет американский марсоход Perseverance с первым в истории марсианским вертолетом на борту, запуск которого намечен на 30 июля. Все три миссии должны прибыть к Марсу в феврале 2021 года — из-за особенностей орбиты окно для кратчайшего полугодового полета к Марсу открывается на Земле раз в 26 месяцев.
Первым китайским аппаратом для исследования Марса был «Инхо-1», запущенный вместе с российским аппаратом «Фобос-Грунт» в 2011 году — пуск, который потерпел неудачу.
Успехи последних лет в отправке на Луну орбитальных зондов и ровера дали китайским ученым уверенность в успехе сложной тройной миссии на Марс. Несмотря на то, что Марс изучается посланными с Земли аппаратами уже не одно десятилетие, планета остается труднодостижимой целью для инженеров и не все зонды достигают своей цели.
«Тяньвэнь-1» будет летать по орбите, сядет, и выпустит ровер, и будет координировать наблюдения с орбитером, — написали инженеры. — Ни одна межпланетная миссия не строилась ранее таким образом. В случае удачи это будет существенный технический прорыв».
Всего в составе миссии 13 научных приборов — семь на борту орбитера и шесть на ровере. Планируется, что орбитер будет будет выведен на полярную орбиту вокруг планеты с минимальным удалением 265 и максимальным — 12 тыс. километров. Орбитер имеет в составе две камеры, радар для изучения поверхности, спектрометр для изучения ее минералов, магнитометр, анализатор частиц и ионов. На борту ровера две камеры, радар, детектор магнитного поля и метеорологический монитор.
Спустя 2-3 месяца после достижения Марса от орбитального зонда отделятся посадочный аппарат с марсоходом, которые должны совершить мягкую посадку в равнине Утопия — округлой низменности диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария.
Масса марсохода составлет 240 килограмм, он шестиколесный, приводится в движение за счет солнечных батарей, и спроектирован на три месяца работы на поверхности. Расчетное время службы орбитера — один марсианский год. Вдобавок к научным задачам орбитер будет выступать в качестве радиоретранслятора для связи Земли с марсоходом.
В случае успеха миссия станет не только очередной взятой вершиной для китайских инженеров, но и пополнит список марсоходов, когда-либо запускавшихся с Земли. Первым таким был американский Pathfinder в 1997 году, затем Spirit и Opportunity в 2004, и Curiosity в 2012, который работает до сих пор.
В начале недели японская ракета H2-A отправила к Марсу арабский научный зонд «Аль-Амаль» («Надежда»). Этот запуск стал не только первой подобной миссией для Объединенных арабских эмиратов, но и для всего арабского мира — запуск прошел успешно, в настоящее время аппарат начал свой путь длиной 500 млн км к соседней планете.
Главная цель миссии стоимостью $200 млн — изучение марсианского климата и погоды, ученые попытаются найти ответ на главный вопрос — по какой причине планета почти потеряла свою атмосферу.
В глобальном же плане этим проектом власти страны хотят привлечь молодежь в высокотехнологичную сферу производства и снизить тем самым зависимость страны от экспорта углеводородов. Погода стала причиной переноса двух попыток запуска ракеты, который должен был состояться еще на прошлой неделе. Зонд должен достичь Марса в феврале 2021 года — его прибытие приурочено к 50-летию образования ОАЭ.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Газета.Ru: последние новости
Ученый рассказал об изменениях в свойствах коронавируса Ученый рассказал об изменениях в свойствах коронавируса Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса Илон Маск назвал преимущества чипирования Илон Маск назвал преимущества чипирования
Комментарии 2
Наука и техника , Статьи , Китай , ОАЭ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Новости партнеров
Видео
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение