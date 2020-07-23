«Тройная» миссия: Китай летит на Марс

Китай стал второй за лето страной, отправившей к Марсу научную миссию. К соседней планете по сути отправятся сразу три аппарата — орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход, который должен прослужить как минимум три месяца.

Марсианская гонка этого лета продолжилась. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым в истории национальной космонавтики зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1» стартовала в четверг с космодрома Вэньчан в 12:40 по местному времени (07:40 мск).

Уникальность миссии «Тяньвэнь-1» в ее сложности — в ее составе к соседней планете летят сразу орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. В случае успеха Китай станет второй после США космической державой, сумевшей доставить на планету марсоход и первой, которой удалась столь сложная, «тройная» миссия.

Кроме того, «Тяньвэнь-1» стала второй за это лето миссией, отправленной к Марсу — первой стал запущенный в минувшее воскресенье аппарат ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда»).

Третьим станет американский марсоход Perseverance с первым в истории марсианским вертолетом на борту, запуск которого намечен на 30 июля. Все три миссии должны прибыть к Марсу в феврале 2021 года — из-за особенностей орбиты окно для кратчайшего полугодового полета к Марсу открывается на Земле раз в 26 месяцев.

Первым китайским аппаратом для исследования Марса был «Инхо-1», запущенный вместе с российским аппаратом «Фобос-Грунт» в 2011 году — пуск, который потерпел неудачу.

Успехи последних лет в отправке на Луну орбитальных зондов и ровера дали китайским ученым уверенность в успехе сложной тройной миссии на Марс. Несмотря на то, что Марс изучается посланными с Земли аппаратами уже не одно десятилетие, планета остается труднодостижимой целью для инженеров и не все зонды достигают своей цели.

«Тяньвэнь-1» будет летать по орбите, сядет, и выпустит ровер, и будет координировать наблюдения с орбитером, — написали инженеры. — Ни одна межпланетная миссия не строилась ранее таким образом. В случае удачи это будет существенный технический прорыв».

Всего в составе миссии 13 научных приборов — семь на борту орбитера и шесть на ровере. Планируется, что орбитер будет будет выведен на полярную орбиту вокруг планеты с минимальным удалением 265 и максимальным — 12 тыс. километров. Орбитер имеет в составе две камеры, радар для изучения поверхности, спектрометр для изучения ее минералов, магнитометр, анализатор частиц и ионов. На борту ровера две камеры, радар, детектор магнитного поля и метеорологический монитор.

Спустя 2-3 месяца после достижения Марса от орбитального зонда отделятся посадочный аппарат с марсоходом, которые должны совершить мягкую посадку в равнине Утопия — округлой низменности диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария.

Масса марсохода составлет 240 килограмм, он шестиколесный, приводится в движение за счет солнечных батарей, и спроектирован на три месяца работы на поверхности. Расчетное время службы орбитера — один марсианский год. Вдобавок к научным задачам орбитер будет выступать в качестве радиоретранслятора для связи Земли с марсоходом.

В случае успеха миссия станет не только очередной взятой вершиной для китайских инженеров, но и пополнит список марсоходов, когда-либо запускавшихся с Земли. Первым таким был американский Pathfinder в 1997 году, затем Spirit и Opportunity в 2004, и Curiosity в 2012, который работает до сих пор.

В начале недели японская ракета H2-A отправила к Марсу арабский научный зонд «Аль-Амаль» («Надежда»). Этот запуск стал не только первой подобной миссией для Объединенных арабских эмиратов, но и для всего арабского мира — запуск прошел успешно, в настоящее время аппарат начал свой путь длиной 500 млн км к соседней планете.

Главная цель миссии стоимостью $200 млн — изучение марсианского климата и погоды, ученые попытаются найти ответ на главный вопрос — по какой причине планета почти потеряла свою атмосферу.

В глобальном же плане этим проектом власти страны хотят привлечь молодежь в высокотехнологичную сферу производства и снизить тем самым зависимость страны от экспорта углеводородов. Погода стала причиной переноса двух попыток запуска ракеты, который должен был состояться еще на прошлой неделе. Зонд должен достичь Марса в феврале 2021 года — его прибытие приурочено к 50-летию образования ОАЭ.