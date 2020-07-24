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Внук знаменитого океанографа Жак-Ива Кусто решил продолжить семейное дело, построив одну из крупнейших подводных обитаемых станций в мире за $135 млн В подводном доме, созданном наподобие МКС, ученые смогут жить месяцами, изучая изменение климата и разрабатывая новые лекарства.

На дне карибского моря предлагают построить аналог МКС. С таким предложением выступил защитник океана, внук легендарного Жака-Ива Кусто — Фабьен Кусто, сообщает CNN.

Вместе с дизайнером Ивом Бехаром Кусто уже разработали дизайн подводной лаборатории, которая станет аналогом Международной космической станции.

По словам защитника, изучать мировой океан более важно для выживания человеческой расы нежели покорение космоса.

Проект под названием Proteus представлять собой двухэтажное здание овальной формы. Его площадь составляет более 1200 квадратных метров. Там расположатся лаборатории, помещения для ученых и бассейн с доступом к морскому дну.

Также предлагается создать теплицу для выращивания фруктов и овощей для обитателей лаборатории.

Кусто подчеркнул, что мировой океан — это «наша система поддержания жизни». На постройку лаборатории необходимо около трех лет, но воплощение проекта в жизнь перенесено из-за коронавируса.