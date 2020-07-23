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Ученые нашли способ полностью побороть коронавирус 

Ura.Ru 31 минуту назад
Найден способ полностью побороть коронавирус
Фото: © URA.RU
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли способ эффективной борьбы с коронавирусом. Они создали смесь антител, которая нейтрализует инфекцию в организме.
В процессе изучения вируса научная группа заметила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 наиболее интенсивно вырабатываются антитела, способные подавить вирус. Все потому, что имунная система таких пациентов сильнее отреагировала на инфекцию, говорит один из авторов работы Дэвид Хо.
«Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19», — пишет РИА «Новости».
Исследователи уже провели испытание на хомяках, которое подтвердило защитные свойства выделенных антител. В дальнейшем ученые хотят провести исследования на других животных и на людях. Полученный коктейль, по словам Хо, может быть использован фармацевтами и для лечения пациентов, в том числе на ранних стадиях болезни, и для ее предотвращения.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Нью-Йорк
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