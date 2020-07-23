Опубликован первый снимок другой солнечной системы 

Астрономы впервые опубликовали снимок системы, состоящей из звезды солнцеподобного типа TYC 8998-760-1 и двух гигантских экзопланет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи непосредственно наблюдали новые планеты с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили . Хотя ученые уже получали снимки экзопланет в составе других многопланетных систем, их родительские звезды значительно отличаются по характеристикам от Солнца.

ESO / Bohn et al.

Найденный газовый гигант по массе в 14 раз больше Юпитера и вращается вокруг звезды на расстоянии 160 астрономических единиц (одна астрономическая единица примерно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Для сравнения Плутон отдален от Солнца на расстояние 39 астрономических единиц. Вторая планета — TYC 8998-760-1-с — удалена от родительского светила на 320 астрономических единиц. Она в шесть раз массивнее Юпитера.

TYC 8998-760-1 возникла всего 16,7 миллиона лет назад. По словам ученых, изучение этой системы поможет уточнить модели формирования Солнечной системы. Согласно одной из популярных идей, гигантские планеты изначально возникают на большом расстоянии от Солнца, а затем мигрируют ближе. В будущем экзопланеты TYC 8998-760-1 будет возможно проверить на предмет признаков жизни.