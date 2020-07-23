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Космический корабль «Прогресс МС-15» вышел на орбиту 

Газета.Ru и ещё 20 1 час назад
Космический корабль «Прогресс МС-15» вышел на орбиту
Фото: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Прогресс МС-15", который через 3,5 часа достигнет Международной космической станции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Роскосмос.
"Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", — сказал диктор во время трансляции.
"Союз" отправился с космодрома Байконур в 17:26 мск.
Корабль доставит на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду. Космонавты помимо стандартных пищевых наборов получат компот, джем, рыбные блюда и свежие овощи и фрукты.
На МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Наука и техника , Войска , Технологии , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , РИА Новости
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