Космический корабль «Прогресс МС-15» вышел на орбиту 

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Прогресс МС-15", который через 3,5 часа достигнет Международной космической станции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Роскосмос

"Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", — сказал диктор во время трансляции.

"Союз" отправился с космодрома Байконур в 17:26 мск.

Корабль доставит на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду. Космонавты помимо стандартных пищевых наборов получат компот, джем, рыбные блюда и свежие овощи и фрукты.