Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге 

«Калуга — родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска тоже ждем. Приглашаем», — передает РИА «Новости» его слова.

Как отметила директор музея Наталья Абакумова, Маск постоянно цитирует Константина Циолковского

«Поэтому не сомневаюсь, что Маск, скорее всего, будет заинтересован в посещении нашего музея», — добавила она.

Напомним, аэропорт Калуги получил имя Циолковского в 2018 году, после того, как отправил 100-тысячного пассажира.

В народном голосовании, проходившем с 12 по 30 ноября 2018 года в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению российским аэропортам имен выдающихся сограждан, приняло участие почти 95 тыс. калужан и гостей области. Более половины отдали свои голоса Циолковскому.