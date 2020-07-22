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Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге
Фото: Reuters
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского.
«Калуга — родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска тоже ждем. Приглашаем», — передает РИА «Новости» его слова.
Как отметила директор музея Наталья Абакумова, Маск постоянно цитирует Константина Циолковского.
«Поэтому не сомневаюсь, что Маск, скорее всего, будет заинтересован в посещении нашего музея», — добавила она.
Напомним, аэропорт Калуги получил имя Циолковского в 2018 году, после того, как отправил 100-тысячного пассажира.
В народном голосовании, проходившем с 12 по 30 ноября 2018 года в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению российским аэропортам имен выдающихся сограждан, приняло участие почти 95 тыс. калужан и гостей области. Более половины отдали свои голоса Циолковскому.
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Комментарии 1
Наука и техника , Владислав Шапша , Константин Циолковский , SpaceX , РИА Новости , Калуга
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