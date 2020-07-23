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У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации 

Lenta.ru и ещё 5 47 минут назад
У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации
Фото: Frances M. Ginter / Getty Images
Ученые Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
По мнению исследователей, на дне океана у побережья Антарктиды находится большое количество метана, который образовался при разложении водорослей, оказавшихся погребенными под осадочными породами. Метан представляет угрозу как сильный парниковый газ. При глобальном потеплении происходит нагревание слоя вода над дном, что способствует высвобождению газа. Исследователи опасаются, что в атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации.
В данном случае высвобождение метана происходит не по причине нагревания океана, хотя истинная причина остается неизвестной. Ученые также отметили отсутствие микробов, которые обычно начинают поглощать метан, выделяемый дном. Это указывает на то, что парниковый газ попадает в атмосферу. Если микроорганизмы не смогут проникнуть в район достаточно быстро, существует риск, что они не успеют предотвратить высвобождение огромных объемов метана.
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Наука и техника , США
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