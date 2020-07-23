Раскрыты сроки выхода iPhone 12 

Сроки выхода новых смартфонов Apple могут быть сдвинуты. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.

В раскрытом отчете инсайдеров сообщается, что выход iPhone 12 может быть задержан до ноября. Источники ссылаются на «нескольких поставщиков из Китая », которые объясняют задержку пандемией коронавируса. По их данным, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой 4G, в ноябре выйдет смартфон, работающий в сетях пятого поколения.

Журналисты заметили, что свежая утечка информации не соответствует отчету авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который ранее заявил, что во второй половине 2020 года Apple выпустить только 5G-смартфоны. Также издание напомнило о слухах, согласно которым компания восстановила темпы производства iPhone.

Издание 9to5mac также обратило внимание на утечку в Twitter, согласно которой iPhone 12 получит уменьшенный аккумулятор. В сообщении говорилось, что стартовая модель будет иметь батарею емкостью 2775 миллиампер-часов, тогда как iPhone 11 получил аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов.

Ранее аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) заявил, что смартфоны серии iPhone 12 подорожают. По его информации, 5,4-дюймовая модель iPhone 12 обойдется в 749 долларов, что на 50 долларов выше стоимости базовой модели iPhone 11. Удорожание связывают с внедрением OLED-экранов и 5G.