Представлен новый дизайн Microsoft Office 

Microsoft представила обновленный дизайн программ пакета Office. Это первый с 2007 года глобальный редизайн приложений, сообщает издание XDA Developers.

Обновление затронет программы на компьютерах и смартфонах. По словам компании, новая концепция называется Fluent Design, в соответствии с которой также был переработан визуальный интерфейс Windows. Согласно новой установке, приложения имеют полупрозрачную подложку, все графические элементы выполнены в спокойных цветах, которые не отвлекают пользователя от работы.

Microsoft продемонстрировала, что отказалась от цветной полосы, находившейся в верхней части приложений Office. Теперь Word, Excel и другие программы можно будет отличить друг от друга, в том числе, по иконке приложения. Для быстрого доступа к настройкам во все приложения офисного пакета встроили строку поиска.

Унифицированный дизайн будет выглядеть одинаково на компьютерах под управлением Windows и macOS, смартфонах на iOS и Android, планшетах. Компания не сообщила сроки развертывания глобального обновления.

Ранее Microsoft показала обновленный дизайн Windows 10. В частности, элементы меню «Пуск» получили подложку единого цвета, лишились ярких анимаций и плиточных иконок.