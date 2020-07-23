«Великолепного пришельца» нашли на дне океана

Очертания находки могут натолкнуть на мысли о внеземном происхождении.

Во время исследования дна Тихого океана американское судно Okeanos Explorer обнаружило загадочный организм.

Очертания находки могут натолкнуть на мысли о ее внеземном происхождении: тонкая вытянутая «шея», плоская «голова» и огромные «глаза». На деле же организм оказался морской губкой. Данный вид губок за «инопланетный» облик назвали Advhena magnifica («Великолепный пришелец»).

Уникальность недавно найденной губки в том, что ее обнаружили на рекордной глубине — 2028 метров, тогда как обычно они располагаются на глубине в 400-900 метров, передает итальянское издание Focus.