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Собаки способны обнаруживать коронавирус 

Авторадио 1 час назад
Собаки способны обнаруживать коронавирус
Фото: РИА Новости
Собаки способны обнаруживать коронавирус. Об этом агентству «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, уже сейчас специально натренированные питомцы умеют определять диабет первого типа по запаху. Животное чует повышенное количество изопрена, выделяемого при дыхании больного.
Таким же образом можно выявить болезнь Паркинсона, малярию, некоторые онкологические заболевания.
«Есть вероятность, что COVID-19 также имеет специфический запах, который может быть распознан животными после тренировок», — сказал кинолог.
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Наука и техника , Владимир Голубев , АГН "Москва"
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