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Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными 

Lenta.ru 10 минут назад
Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ. О результатах успешного тестирования сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, которые не болели COVID-19. Тестирование проводилось с 23 апреля по 21 мая 2020 года.
Через 14 дней после вакцинации у добровольцев наблюдался Т-клеточный ответ, а через 28 дней вырабатывались антитела. Однако пока еще неизвестно, соответствует ли вакцина всем необходимым требованиям. Так, она должна обеспечивать защиту против COVID-19 в течение как минимум шести месяцев, в том числе у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, и снижать вероятность передачи вируса при контактах.
Среди побочных эффектов специалисты называют усталость, головную и мышечную боль, боль в месте инъекции, недомогание, озноб и повышенную температуру. При этом у добровольцев, которые также принимали парацетамол, побочные эффекты были слабее. Кроме того препарат не влиял на иммуногенность вакцины.
Вакцина представляет собой модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1, который производит S-белок, присутствующий у SARS-Cov-2 и играющий ключевую роль в заражении клеток коронавирусом. Аденовирус вызывает обычную простуду, но в данном случае он ослаблен и не способен спровоцировать у человека заболевание.
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Наука и техника , Видео
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