Раскрыт новый флагман Xiaomi 

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В интернете появились изображения нового смартфона китайской компании Xiaomi Mi Mix 2020, сообщает портал GizChina.

Снимки опубликовали в нескольких китайских онлайн-магазинах, в том числе и на AliExpress. Однако позднее страницу товара удалили.

Новинка от Xiaomi получила необычный дизайн: крупный экран с закругленными углами не имеет вырезов и отверстий, фронтальная камера и кнопки для регулировки громкости звука находятся на правой боковой рамке.

На задней панели расположен прямоугольный блок основной камеры, которая, предположительно, будет оснащена четырьмя сенсорами, перископическим модулем и лазерным дальномером.