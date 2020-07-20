Раскрыт новый флагман Xiaomi 

В интернете появились изображения нового смартфона китайской компании Xiaomi Mi Mix 2020, сообщает портал GizChina.
Снимки опубликовали в нескольких китайских онлайн-магазинах, в том числе и на AliExpress. Однако позднее страницу товара удалили.
Новинка от Xiaomi получила необычный дизайн: крупный экран с закругленными углами не имеет вырезов и отверстий, фронтальная камера и кнопки для регулировки громкости звука находятся на правой боковой рамке.
На задней панели расположен прямоугольный блок основной камеры, которая, предположительно, будет оснащена четырьмя сенсорами, перископическим модулем и лазерным дальномером.