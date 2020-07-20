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Раскрыт неисчерпаемый источник воды и нефти 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Раскрыт неисчерпаемый источник воды и нефти
Фото: NASA / Getty Images
Ученые раскрыли, что межзвездное органическое вещество является неисчерпаемым источником воды и нефтяных компонентов в космосе. По мнению исследователей, именно при нагревании Солнцем оно могло стать причиной появления обильных запасов воды и нефти на Земле. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты получили аналог органического вещества, содержащегося в межзвездных молекулярных облаках. Для этого они облучили ультрафиолетом смесь из воды, угарного газа и аммиака, имитируя естественный процесс синтеза в условиях космоса. После этого они нагревали смесь до температуры 24-400 градусов Цельсия в ячейке с алмазной наковальней, способной воспроизвести экстремально высокое давление.
В пределах ста градусов Цельсия образец был однородным, однако при повышении температуры до 200 градусов разделился на две фазы. При 350 градусах и выше наблюдалось образование крупных капель чистой воды. Наряду с водой образец выделял нефтяные соединения, аналогичные тем, что содержатся в сырой нефти.
Таким образом, межзвездное вещество может быть источником воды на Земле, если оно находилось в пределах снеговой линии — границы в Солнечной системе, снаружи которой летучие вещества находятся в замерзшем состоянии. Кроме того, оно же могло способствовать возникновению больших запасов нефти в недрах планеты, не связанных с деятельностью живых организмов.
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Наука и техника , Наука , Погода
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