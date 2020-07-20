Солнце с рекордного расстояния попало на видео 

NASA совместно с Европейским космическим агентством опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния. Фотографии сделаны зондом "Solar Orbiter". Космический аппарат оказался примерно в 77 миллионах километров от звезды. Это примерно половина расстояния от Земли до Солнца. Зонд делал снимки светила в различных световых диапазонах.

"Solar Orbiter" — это космический аппарат для изучения Солнца, который был разработан Европейским космическим агентством при участии NASA. Целью миссии является проведение исследований Солнца и его внутренней гелиосферы с высоким разрешением. Запуск космического корабля произошел 10 февраля 2020-го года с помощью ракеты-носителя "Атлас-5".