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Названо число нулевых пациентов в России 

Lenta.ru и ещё 29 32 минуты назад
В России насчитывается более нескольких десятков нулевых пациентов с COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
По его словам, первые пациенты с коронавирусом стали прибывать в Россию из Европы в феврале-марте. «Вирус был завезен разнородный (…). Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых событий, независимых завозов», — объяснил специалист. При этом «поток зараженных» наблюдался в течение двух недель, когда уже возникли вспышки в Европе, а Россия приняла жесткие меры пограничного контроля.
Базыкин добавил, что в стране заметны девять линий распространения вируса, которых нет в других странах. Это связано с тем, что многие из нулевых пациентов по каким-то причинам не стали распространителями инфекции.
В апреле сообщалось, что нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет, который прилетел в Москву из Милана. Диагноз россиянину поставили 27 февраля. Он также стал первым в стране, кто поборол инфекцию.
Официально первые случаи заражения в России были зарегистрированы у двух китайцев в Чите и в Тюмени в конце января.
В России за последние сутки было выявлено 5940 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 777 тысяч. Из них более 553 тысяч выздоровели, свыше 12,4 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
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Наука и техника , Видео , Другое , ВОЗ , РИА Новости
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