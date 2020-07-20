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Ученые назвали новый способ убить коронавирус 

Алиса Селезнёва и ещё 6 20 минут назад
Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно эффективно и быстро уничтожить коронавирус. Об этом РИА Новости рассказал профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.
По словам Клеричи, который руководил совместным исследованием иммунологов Миланского госуниверситета и специалистов Национального института астрофизики Италии, воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к инактивации вируса.
«Минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком», — рассказал он.
Профессор пояснил, что в ходе исследования COVID-19 был помещен в капли воды, при этом была доказала эффективность ультрафиолета при трех различных видах концентрации вируса.
Этим, как считает Клеричи, объясняется спад заболеваемости COVID-19 в странах, где в данный момент лето и рост там, где сейчас зима.
«Естественно, есть и исключения. Так, высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Однако это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей. Кроме того, при изучении нынешней пандемии нельзя игнорировать социальные факторы», — пояснил ученый.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,4 миллиона человек.
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Наука и техника , Видео , Общество , РИА Новости , Италия
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