Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно эффективно и быстро уничтожить коронавирус. Об этом РИА Новости рассказал профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

По словам Клеричи, который руководил совместным исследованием иммунологов Миланского госуниверситета и специалистов Национального института астрофизики Италии , воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к инактивации вируса.

«Минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком», — рассказал он.

Профессор пояснил, что в ходе исследования COVID-19 был помещен в капли воды, при этом была доказала эффективность ультрафиолета при трех различных видах концентрации вируса.

Этим, как считает Клеричи, объясняется спад заболеваемости COVID-19 в странах, где в данный момент лето и рост там, где сейчас зима.

«Естественно, есть и исключения. Так, высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Однако это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей. Кроме того, при изучении нынешней пандемии нельзя игнорировать социальные факторы», — пояснил ученый.

«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,4 миллиона человек.