В госпитале имени Бурденко завершаются клинические испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Минобороны России и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, 20 июля будет выписана последняя группа добровольцев. Об этом сообщает газета [«Красная звезда»] (http://redstar.ru/voennye-virusologi-uvereny-v-uspehe-novoj-vaktsiny/), официальный печатный орган российского военного ведомства.

«В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Мин­обороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя выписывается вторая, последняя группа добровольцев в составе 20 человек», — говорится в материале газеты.

Как рассказал в интервью изданию начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России, член-корреспондента РАН , доктор биологических наук, профессор полковник медицинской службы Сергей Борисевич, имеющиеся сейчас данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю.

По данным оперативного штаба на 19 июля, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 6109 — до 771 546. За весь период от коронавируса выздоровели 550 344 человека, зарегистрировано 12 342 смерти, связанные с коронавирусом.