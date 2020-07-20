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Стало известно о результатах вакцинации добровольцев от COVID-19 в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 37 минут назад
Глава 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России полковник медицинской службы Сергей Борисевич рассказал о результатах вакцинации добровольцев от COVID-19.
Как свидетельствуют данные анализов второй группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в результате вакцинации «выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», пишет «Красная звезда».
Борисевич сообщил, что платформа, на которой разработана вакцина, дает возможность длительно поддерживать защитный титр. На этой же платформе создавали вакцины против лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома, передает ТАСС.
В понедельник выпишут «вторую, последнюю группу добровольцев в составе 20 человек». Им 13 июля был введен второй компонент вакцины от коронавируса.
Вакцина была разработана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14–15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2–4 августа.
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Наука и техника , Видео , Александр Гинцбург , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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