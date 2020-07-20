Ученые создали самую большую 3-D карту Вселенной 

Группа ученых со всего мира опубликовала самую большую трехмерную карту Вселенной, сообщает ТАСС.

Исследования в рамках научной работы продолжались 6 лет. За это время несколько сотен ученых из трех десятков институтов изучили сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров. Это восполнило многие пробелы в истории мироздания, сообщает Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).

Научные изыскания проводились при помощи 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико ( США ). Изучение стало частью программы "Слоуновский цифровой небесный обзор" — широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещений звезд и галактик. Инициатором проекта "Расширенная спектроскопическая съемка барионных осцилляций" стал астрофизик EPFL Жан-Поль Кнейб.

Результаты исследований представляют собой 20 научных публикаций. По данным EPFL, карта "показывает нити материи и пустоты, которые более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было всего 380 тысяч лет". Ученые "с высокой степенью точности выяснили несколько ключевых космологических параметров, в том числе плотность гипотетической темной материи и энергии".

На части карты, которая относится к истории Вселенной более 6 миллиардов лет, ученые обнаружили старейшие и самые красные галактики, а при изучении более отдаленного периода они "сконцентрировали внимание на самых молодых, голубых галактиках"

Кроме этого, астрофизики выяснили, что во Вселенной периода более 11 миллиардов лет назад сверхмассивная черная дыра имеет очень яркое свечение.

По словам Жан-Поля Кнейба, цель проекта заключена в создании "наиболее полной 3D-карты Вселенной с использованием в первую очередь новых индикаторов, каковыми являются галактики, активно формирующие звезды, и квазары".

"Мы довольно хорошо знаем древнюю историю Вселенной и историю ее недавнего расширения, однако имеются тревожные пробелы в знаниях об этапе, отстоящем от нас на 11 миллиардов лет", — отметил руководитель исследования, космолог из университета Юты (США) Кайл Доусон. Он также подчеркнул, что данные исследования значительно продвинут знания в космологии за последние десятилетия.